Joven se venga de la infidelidad de su novio llenándole su departamento de tierra y glitter: VIDEO

En otra de esas story times que se viralizan, esta tiktoker indicó cómo es que llevó a cabo su venganza sobre su ex pareja. Con lujo de detalle, una joven identificada como Miel platicó ante sus seguidores que al darse cuenta de la infidelidad de su pareja, ideó la manera de fastidiarle bastante la vida y fue así que causó estragos en el departamento del hombre. He aquí la narración de esta particular situación.

¿Cómo se dio cuenta esta joven de la infidelidad de su novio?

La realidad es que el detalle no faltó en la historia de esta joven que platicó todo lo que ocurrió previo al momento de que su ex pareja le puso los cuernos. Contó que este hombre ya tenía 25 años y que ya vivía independizado, mientras que la adolescente contaba con 15 años. Sin embargo, la tiktoker aclara que ella no sabía qué era grooming porque era bastante pequeña. Sin embargo, se dio cuenta de esta infidelidad por una caja de chocolates.

Indicó que ellos usaban unos chocolates afrodisiacos con cajas de 6, sin embargo se percató que solamente había cinco. En ese sentido, le revisó el celular pero tenía sus chats limpios. Pero la investigación no terminó ahí y se fue al correo, donde vio registros a todas las aplicaciones de citas más populares.

Ante dicha situación, se metió a los mensajes de estas apps y notificaciones correspondientes para indicar que siempre concretaba algún encuentro con las mujeres y luego no lo volvían a contactar. Situación que provocaba que él las buscara, llamándole migajero.

¿Cómo se vengó esta joven de la infidelidad de su pareja?

Ante eso, con mucho coraje y con ganas de venganza, la chica compró glitter y lo esparció por todo el piso. Lo puso en su ropero, en su ropa, en el baño y sobre todos los rincones del departamento para que no se olvidara de ella. Incluso, cuando se le terminó este material, terminó sus labores de esparcimiento con tierra.

La finalidad de esta acción era que dicho material se esparciera por toda la casa, pues es complicado de limpiar. Asegurando que así se acordaría de ella durante mucho tiempo. Todo ello, por serle infiel.