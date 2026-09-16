Exclusiva: AB Quintanilla se conmueve en pleno concierto; “Todo lo que soy, es por mi querida hermana Selena”

AB Quintanilla se sumó a los festejos del Día de Independencia en el estado de Tabasco. A lo largo de su presentación, el músico se conmovió tras recordar a su hermana, la Reina del Tex-Mex: “Todo lo que soy, es parte de un legado muy importante para mí, es por mi querida hermana Selena”. AB aprovechó el escenario para celebrar su octavo aniversario de bodas con su esposa, Ángela. Al término del show, lo captamos en su hotel, pero no quiso hablar con la prensa.