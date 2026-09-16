José Manuel Figueroa se va con todo contra Ninel Conde: “No voy a dejar que una persona que no terminó la secundaria me insulte de esa forma”... ¡Y ella responde!

Las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con José Manuel Figueroa, quien aseguró que no permitirá que Ninel Conde le falte el respeto: “No voy a dejar que una persona que no terminó la secundaria me insulte de esa forma”. El cantante también reaccionó al hecho de que Imelda Garza ya compareció por su demanda y lo negó todo. Por su lado, Ninel nos cuenta que hay cosas que simplemente “no cambian” y promete una entrevista exclusiva con nuestra querida Pati Chapoy para hablar al respecto.