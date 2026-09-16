“¡Viva México!”; Alejandro Fernández hace vibrar Las Vegas con su tradicional concierto patrio
Alejandro Fernández se apodera de Las Vegas, Nevada, para ofrecer su tradicional concierto patrio. El Rey de las Fiestas Patrias estuvo acompañado por sus hijos.
Alejandro Fernández hace vibrar Las Vegas, Nevada, con su tradicional concierto patrio. El conocido Rey de las Fiestas Patrias celebró la Independencia de México con un increíble show en la Ciudad del Pecado, acompañado de sus hijos América, Valentina y Emiliano. No obstante, Camila, quien también tenía planeado presentarse, tuvo que cancelar su actuación por problemas con su visa de trabajo.