“¡Viva México!”; Alejandro Fernández hace vibrar Las Vegas con su tradicional concierto patrio

Alejandro Fernández hace vibrar Las Vegas, Nevada, con su tradicional concierto patrio. El conocido Rey de las Fiestas Patrias celebró la Independencia de México con un increíble show en la Ciudad del Pecado, acompañado de sus hijos América, Valentina y Emiliano. No obstante, Camila, quien también tenía planeado presentarse, tuvo que cancelar su actuación por problemas con su visa de trabajo.