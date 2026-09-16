Exclusiva: “La pasó fatal, está internado con oxígeno”; revelan el estado de salud actual de Alex Fernández

Alex Fernández encendió las alarmas tras verse obligado a cancelar su presentación por el Día de Independencia en Culiacán, Sinaloa, debido a diversos problemas de salud. En Ventaneando, hablamos en exclusiva con su mánager, José Miguel González Robles, quien nos comparte que el joven músico sufrió una intoxicación: “La pasó fatal. Está internado, con oxígeno”; reveló. Por su lado, su madre, América, revela que ya se encuentra mejor.