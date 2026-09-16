“Qué hipócrita": Manelyk encara a Pimpinela Escarlata en La Granja VIP y hablan de su sorpresiva enemistad (VIDEO)

En La Granja VIP Segunda Temporada todo puede pasar; nacen las alianzas más inesperadas y se crean rivalidades que parecían imposibles, como la de Manelyk y Pimpinela Escarlata, que no lograron conectar en la convivencia. Y después de que la “reina de los realities” llamó hipócrita al luchador cuando quería felicitarla por salvarse de la eliminación, llegó la esperada plática en la que admitieron que no tienen problemas reales y que todo lo que pasó fue simplemente por malentendidos.