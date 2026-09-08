Manuel López San Martín presenta la nueva etapa de Azteca Noticias en Ventaneando
Manuel López San Martín se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre la nueva etapa de Azteca Noticias. Entérate de todos los detalles aquí.
En Ventaneando recibimos al periodista Manuel López San Martín, quien se hace presente en nuestros foros para hablar sobre la nueva etapa de Azteca Noticias: nuevos espacios, formatos y rostros. Ahora, puedes disfrutar de Hechos AM a su lado. Aquí te contamos todos los detalles.