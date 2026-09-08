“Estuve en un tema delicado”; Rafael González regresa a “Los Recoditos” tras ser acusado de presunta violencia
A seis meses de haber sido acusado de presunta violencia por parte de su pareja, Rafael González regresa a “Los Recoditos”.
Rafael González regresa a “Los Recoditos” a seis meses de haber sido acusado de presunta violencia por parte de su pareja. El artista asegura que la situación le detonó diversos problemas de depresión y ansiedad y manda un contundente mensaje a sus seguidores: “Estuve en un tema delicado, pero poco a poco se va a ir aclarando (...) Tuve temas de depresión y ansiedad (...) Si crees que estás con una pareja que te va a dañar en un futuro, córrele”; señaló.