Exclusiva | Valerie Sirgo, hija de Otto Sirgo, habla sobre la sensible pérdida de su padre: “Él hubiera muerto en el escenario de ser posible”

Valerie Sirgo, hija de Otto Sirgo, se dirige a las cámaras de Ventaneando para hablar sobre la sensible pérdida de su padre, quien falleció el día de ayer a causa de una falla en el corazón. “Me deja un gran ejemplo como el gran actor que fue, el gran padre que fue, el gran marido que fue (...) Se siente mucha paz saber que fue un hombre muy pleno, muy feliz, logró un montón de cosas”; señaló. Aquí la entrevista completa.