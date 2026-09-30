“El público va a ver una obra de terror increíble”; La Llorona celebra 25 años en México

Iván Cochegrus, productor de “La Llorona”, visita los foros de Ventaneando para hablar sobre el 25 aniversario de la puesta en escena. Aquí te compartimos todos los detalles sobre la gira en México. Iván también aprovechó su paso por el programa para hablar sobre la sucesión testamentaria de Silvia Pinal, pues es amigo cercano de la Dinastía Pinal.