"¡Tiene todo el cerebro clavado en el trasero!”, Carlos Trejo despotricó fuerte contra Manelyk y más granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada

¿Por qué entró Carlos Trejo y no el ‘Cazafantasmas’ al reality? Carlos Trejo, el reciente eliminado de la Segunda Temporada de La Granja VIP, habló sin filtros de su paso por el reality. ¿Por qué nominó a la Bebeshita? Checa todo lo que nos contó el polémico Carlos Trejo, quien tampoco se guardó nada de Azalia, Mono, Fernando, Manelyk y más. ¡Ojo a todo lo que soltó sobre Alfredo Adame!