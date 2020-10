Aída Cuevas rompió el silencio y explicó por qué demandó a su propio hermano. Te contamos en FOTOS los detalles.

Aída Cuevas sufrió violencia psicológica e intrafamiliar por parte de su propio hermano

Hace unos días nuestra querida Aída Cuevas visitó el foro de Ventaneando y después de dimes y directes, ¡por fin rompió el silencio! Pues jamás había hablado del tema de la denuncia y distanciamiento de su hermano pero decidió hacerlo porque en sus palabras, “ha aguantado 30 años de bullying” y ya no puede más... ¿Quieres saber todo lo que dijo? Sigue leyendo.

Antes de hacer la denuncia, ella y sus abogados le entregaron una carta privada a su hermano, Carlos Cuevas, ¡pero no entendió! Luego decidió dar más de 80 entrevistas dando su versión y Aída por no dar más cuerda al tema, decidió no hacerlo, ¡pero ya no más! Rompió el silencio.

Desde hace 4 años, él en medios se burla y la humilla, ¡y ella lo único que quiere es respeto! El mismo que ella da. Así que por tiempos se alejaba de él y por tiempos se acercaba de nuevo, pues la sangre llama. "Él está involucrado en faldas, en vicios, en violencia, cosa que yo no le voy a permitir. Va a tener que ir a la fiscalía a declarar porque yo ya lo declaré y lo de faldas y demás va ir a tenerlo que declarar pero con su familia, por si no lo sabía”, dijo Aída. Aseguró que ella no puede ser tapadera de nadie, ¡qué fuerte!

Declaró que es momento de alzar la voz, ¡como todas las mujeres! Ya que Carlos Cuevas ha violentado a su familia durante muchos años. Esta es una de las tantas cosas que le duelen de su sangre, pero comentó que desde que Aída comenzaba a cantar, él siempre se burló y jamás valoró que su hermana lo ayudara, lo presentara con medios y contactos para que formara una carrera, e hiciera todo para que él estuviera bien, ¡no entiende su odio hacia ella, su coraje!

Por temas legales no pudo dar muchos detalles de lo sucedido, solo comentó que su hermano atacó a su padre, sus padres eran mayores y sufrían mucho por estos comportamientos. En el momento en el que su padre fue violentado por él, tenía 80 años y su hermano llegó en condiciones no aptas a embestirlo; ¡e incluso a ella también se le fue a los golpes!

¡Después de 3 meses de escándalo, parece que Carlos quiere hacer las pases, pues en algunas entrevistas lo mencionó! Y Aída piensa que eso hubiera sido al principio, no después que ya hizo todas las entrevistas que quiso, ¡por querer cuadro y atención! Además de que él también la demandó.

Aída acusa a su hermano de daño psicológico, daño de honor y violencia intrafamiliar, ¡mientras que su hermano la acusa de lo mismo! Pues dice que la “villana"siempre ha sido ella.

Los abogados de Aída mencionan que Carlos Cuevas y su equipo de abogados, están tratando de desacreditar la carrera y persona de Aída haciendo todo tipo de declaraciones fuera de lugar, como “patadas de ahogados”, ¡e incluso diciendo que Aída tiene algo que ver con uno de sus abogados! A lo que ella dijo: “Creo en la justicia del hombre pero creo más en la justicia de Dios, todo caerá por su propio peso”.

Todos nos quedamos helados con sus declaraciones, pues se ve que no la ha pasado nada bien los últimos años a pesar de sus éxitos en lo profesional, ¡el más reciente es una nominación a un Latin Grammy! Esperemos que todo salga bien y Aída pueda estar en paz en todos los ámbitos de su vida.