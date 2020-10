¿Anahí es la culpable de que Dulce María y Alfonso Herrera no estén en el reencuentro de RBD? En FOTOS te contamos la razón.

RBD se reencontrará pronto pero sin 2 de sus integrantes. GALERÍA

Luego de años de que los fans de RBD pidieran el reencuentro, ¡por fin se les hará! Y es que sin duda fue uno de los grupos más importantes en Latinoamérica. El regreso será el 26 de diciembre a través de un live streaming que lleva como nombre “Ser o Parecer”.

Muchos fans están muy tristes, pues a pesar de que es una gran sorpresa, ¡la banda no estará completa! Algunos de los integrantes, (Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann), sí estarán; ¡pero Poncho Herrera y Dulce María, no formarán parte del regreso de RBD!

Se comentó que había razones muy poderosas por las cuales ambos no estarían presentes en el reencuentro. Por parte de Dulce María, se dijo que justo en esos días estaría dando a luz a su primer bebé, ¡así que obviamente no podría estar en condiciones para hacerlo! Y Poncho Herrera mencionó que su carrera ahora estaba muy enfocada en lo actoral y no quería cambiar el camino, ¡no le interesaba formar parte del evento!

Pero ahora surgieron nuevos rumores al respecto, ¡como que era culpa de Anahí que ni Dulce, ni Alfonso quisieran volver! Sigue leyendo y viendo la galería para enterarte de todos los detalles...

En una entrevista, Anahí dijo: “Cuando empezó desgraciadamente todo este tema de la pandemia, empezamos a hablar los seis y a platicar de poder lograr hacer algo juntos, traíamos todos como esa emoción, esa ilusión de poder hacer algo especial juntos, al principio éramos los seis”. ¿Entonces qué pasó?

Una persona que trabaja en la producción del próximo show, reveló para un medio, detalles que impidieron que Poncho Herrera y Dulce María se integraran al reencuentro. ¡Zaz! La persona confirmó: “Anahí es la que está organizando, entonces quiere tener el poder y que los demás sólo le digan: ‘Sí, está bien’, eso a Poncho no le encantó; cuando empezaron a planear, él aportó varias ideas, pero Anahí sólo se reía y le decía: ‘Es que tú no sabes, tú ya no seguiste tu carrera de cantante y no sabes bien cómo es este negocio; déjamelo a mí’, entonces eso le empezó a calar, además de que se enteró de que ella es la que ganará más”.

Según la misma fuente, Anahí estaría teniendo más ganancias que sus demás compañeros debido a que ella es la productora del show. ¡Fuertes declaraciones! ¿Será cierto? No lo sabemos, pero de que será un éxito este reencuentro, ¡lo será! Continuaremos pendientes de esta y más información al respecto.