Conoce en fotos a Jesh de Rox, el fotógrafo que estaría haciendo sentir maripositas en el estómago a Aislinn Derbez.

La pareja fue captada en el aeropuerto de Los Ángeles, California, pero evitaron hablar de su relación.

Una de las separaciones del medio del espectáculo que nos hizo perder la fe en el amor sin duda fue la de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. No solo se hizo realidad su divorcio, ahora se rumora que la actriz tiene una nueva relación con el fotógrafo Jesh de Rox.

La presunta nueva pareja fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles luego de que Aislinn estuviera en México por cuestiones de trabajo, a su llegada la hija de Eugenio Derbez fue cuestionada sobre su divorcio con Mauricio, y confirmó que “ya salió”, así mismo reveló que pasará la Navidad en California junto a su hija.

Aislinn aseguró que su relación con De Rox es solamente amistad, pero no se detuvo a darle detalles a la prensa, pues dijo que necesitaba encontrar un taxi.

En plena huida de la prensa, Kailani, hija de Aislinn, recibió un tremendo golpe en la cabeza cuando iba viajando en los hombros de De Rox y chocó contra uno de los letreros del aeropuerto sin que la actriz se percatara del incidente.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos, pues el fotógrafo ya había sido invitado al podcast de Aislinn “La magia del Caos”, proyecto que emprendió luego de su divorcio.

Hace un tiempo fueron reveladas imágenes de Jesh dejando la casa de la actriz y también trascendió que acuden al mismo lugar de meditación.

El pasado 27 de octubre Aislinn felicitó a De Rox por su cumpleaños número 40 y agradeció por su amistad. “Feliz cumpleaños a este increíble ser humano. Muy agradecida por tu amistad real y mágica, sigue haciendo volar nuestras mentes con tus brillantes ideas durante los próximos 40 años, por favor”, escribió la actriz.

Algunos medios señalan que fue en un retiro organizado por Jesh en su centro de meditación donde se conocieron y desde entonces no dejan de mandarse mensajes en sus redes sociales.

En octubre Jesh publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 34 mil seguidores, un par de fotografías de Aislinn con un larguísimo texto en inglés. “La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré, me miró como si fuera lo único que había visto en su vida, o al menos, el único que importaba... Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera”.

De Rox, además de ser fotógrafo, también es el fundador de una técnica de meditación llamada Kindred, la cual ayuda a los practicantes a regular sus emociones y profundizar sus conexiones, según la descripción que ellos hacen.

Hace un par de meses Eugenio Derbez le reveló a un popular programa de espectáculos que fue el reality “De viaje con los Derbez” el detonante para que la relación entre Mauricio y Aislinn se terminara de deteriorar. Incluso, el comediante dijo que Aislinn no fue quien tomó la decisión de divorciarse, incluso ella no quería que sucediera y este hecho la cambió mucho.

“Ais” lleva unos meses sanando su corazón a través de charlas muy profundas y la meditación, por lo que no se duda que De Rox sea la cereza que le hace falta a su vida para sanar al 100 por ciento ¿Será?