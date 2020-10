Demi Lovato se iba a casar hace unos meses y ahora quiere tomar acciones legales contra su ex-prometido. En FOTOS te contamos lo que pasó.

Demi Lovato no la está pasando muy bien, ¡ha tenido problemas los últimos años! Primero, por las adicciones, recordemos que en repetidas ocasiones ha estado grave internada por ese tema. Afortunadamente ha logrado salir adelante y estar en recuperación en compañía de su familia y fans que le dan mucho amor, paciencia y apoyo.

Todo parecía ir mejor con Demi este 2020, pues su recuperación iba perfecta y su carrera en ascenso, solo le faltaba una cosa, ¡el amor de una pareja! Que aunque no es necesario, ¡ah cómo ayuda! ¿Apoco no? Pues resulta que conoció a Max Ehrinch, actor y cantante también estadounidense, ¡y se enamoró perdidamente pero resultó no ser lo que esperaba!

La historia comenzó cuando Max le empezó a comentar corazones en sus publicaciones de redes sociales, a ella le llamó la atención, lo siguió, comenzaron a platicar como amigos, se conocieron, y en plena pandemia comenzaron a verse, a conocerse; hasta que se hicieron novios. Al principio no lo hicieron público, aunque por ahí pasaron algunos “accidentes” en donde se delataban. Fue hasta el video de “Stuck With U” de Justin Bieber y Ariana Grande en donde ambos salieron bailando y dándose un tierno beso, ¡y quedó totalmente confirmada su relación!

Parecía que el amor les había pegado duro, pues después de unos meses de intensa relación, se comprometieron. Max le dio el anillo a Demi y ella dijo que sí, ¡así que ya hasta planes de boda tenían! Pero no contaban con lo que sucedería después, pues al parecer Max no era lo que todos pensábamos.

Se decía que amigos y familia de Demi no se llevaban bien con Max, había algo de él que no les gustaba, se le llama intuición. Así que Demi estuvo lidiando con eso estos meses, se lo decían y ella obvio lo defendía. Después la verdad salió a la luz, ¡Max estaba enamorado de Selena Gómez, no de Demi! Los fans encuentran todo, ¡de ellos no te puedes esconder! Y comenzaron a salir tweets, videos, publicaciones y fotos del prometido de Demi idolatrando a Selena Gómez, diciendo que se iban a casar, que era su mujer, que la amaba, pero no como un fan normal lo hace y dice, ¡sino muy intenso y muy en serio!

Demi seguía creyendo en él, hasta que empezó a atar cabos, ¡y todo ya le parecía muy raro! Pues desde que empezó a andar con él, ella quiso mantener privada su relación y de repente “sin querer” él hacía un en vivo desde su Instagram con Demi dormida en su pecho, o subía una publicación sin querer en su casa, o tenía pequeños “accidentes” para que la gente se diera cuenta de quién era novio. Demi lo veía tierno y sin malas intenciones, pero la realidad es que él lo hizo a propósito para mostrar que era su novio.

Cuando ya se sabía sobre la relación, el actor y cantante comenzó a publicar muchísimas cosas de su carrera en sus redes sociales, sus discos, sus series, proyectos en donde había participado, ¡todo para ganar más fama y reconocimiento! Y claro, comenzó a publicar un sinfín de fotos con su novia Demi, como presumiendo con quién estaba…

Después de que ella viera las publicaciones que sus fans habían encontrado sobre su prometido, lo continuaba defendiendo, hasta que todo fue tomando más sentido y terminaron su relación, su compromiso. No se sabe exactamente qué pasó y si el motivo del truene fue ese, pero todos suponen que sí, pues coincidió con todo lo que estaba pasando antes.

Max no ha dejado de buscar a Demi con la esperanza de que puedan retomar la relación. Y ha sido tanta su insistencia que según reportes, la cantante ya buscó asesoría legal para intentar poner un freno a su ex. ¡Zaz! Del amor, al odio.

¿Ustedes qué opinan? ¿Será que él solo se acercó a ella para llegar a Selena? ¿Será que de verdad se enamoró y lo de Selena es parte del pasado? ¿Será que quería que todos supieran con quién andaba porque se siente orgulloso de ella o porque quería colgarse de su fama? No sabemos todas esas respuestas, esperemos en algún momento ambos se abran a dar declaraciones al respecto. Mientras, ¡su amor terminó!