EN FOTOS | La cronología del amor y el drama entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez que ya se veía venir.

Después de anunciar su separación la pareja ha dado mucho de qué hablar.

Fue el 29 de junio del 2019 que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se dieron el “sí, acepto” luego de cuatro años de noviazgo en la iglesia presbiteriana Westminister ubicada en Pasadena, California. Todo parecía ser un cuento de hadas, la más famosa de las hijas de Jenni Rivera bajó de un Rolls Royce blanco rodeada de sombrillas negras que la protegían de los paparazzi, pero hay mucho más detrás de esa unión.

Lorenzo le pidió matrimonio a Janney frente a su familia, escena que formó parte del reality “The Riveras”, sin embargo, tiempo después cancelaron su compromiso.

“Desde que comencé a salir con Lorenzo siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no… pero no quiero que él piense ‘ah, que aburrida’”, reveló Chiquis al momento de sufrir la fractura de su compromiso.

Sin embargo, la pareja supo sobreponerse y retomaron su compromiso. El día de la boda llegó, pero se vio rodeado por misticismo y agresiones del cuerpo de seguridad a los periodistas y fotógrafos.

Tras un año de matrimonio la pareja comenzó a dar muestras de distanciamiento, Lorenzo ya no usaba su anillo de bodas y luego fue captado fuera de la casa que compartía con Chiquis sin poder entrar.

Janney respondió hace unos meses que el quiebre en su matrimonio no se debió a una infidelidad, sin embargo, sí dejó en claro que ella no fue la culpable de dicho rompimiento. “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, respondió la cantante.

Hace ya varias semanas la pareja confirmó su divorcio, aunque ninguno de los dos se ha referido a los motivos.

El pasado 19 de octubre la hija de Jenny Rivera fue vista con una actitud muy cariñosa con el empresario Jorge Cueva, restaurantero mejor conocido como “Mr. Tempo”, durante la inauguración de un restaurante.

Tras difundirse los hechos, Lorenzo Méndez no se pronunció al respecto, sin embargo, el intérprete le abrió su corazón a un programa matutino donde no sólo reveló que agilizará el proceso de divorcio por el bien de ambos, también apuntó que sí existen diferencias irreconciliables entre él y Chiquis, argumento que la cantante empleó en su denuncia.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, señaló Lorenzo.

A pesar de los rumores de una posible nueva relación de Janney, Lorenzo aceptó que aún ama a su aún esposa: “Eso se sana con el tiempo (dejar de querer a Chiquis), a través de los años, fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí con todo mi corazón (la ama). Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy oscuros de mi vida, fue clave”.

“Es una gran mujer, me hizo muy feliz, y jamás podría hablar mal de alguien que me hizo feliz. Soy un caballero y siempre hay que respetar a una mujer, a una dama”, añadió.

El intérprete dijo que no ha leído la demanda de divorcio, misma en la que incluye una orden de restricción, por lo que la expareja no se puede buscar lo que dure el divorcio, además dejó al descubierto un acuerdo prenupcial en el que se aclara que ninguno pedirá pensión alimenticia y se casaron por bienes separados.

La hija de “La Diva de la Banda” aclaró que no tiene bienes en común, y señaló tres vehículos, cinco cuentas de banco, su anillo de compromiso, tres relojes y una pulsera como sus propiedades. Añadió que la casa en la que vivían, así como los muebles, los adquirió antes de su matrimonio.

Chiquis fue vista en una actitud muy cariñosa con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo”, ante los rumores de una supuesta infidelidad, la cantante aseguró, en una rueda de prensa, que no le debe explicaciones a nadie.

“No tenía pensado hablar de esto porque es mi vida personal y siento que no le debo explicaciones a nadie. Como lo dije el día 16 de septiembre cuando anuncié mi separación no quería entrar en detalles por respeto”, dijo la intérprete a un programa matutino al ser abordada en el aeropuerto de Los Ángeles.

“Llevo ya casi 4 años conociendo a Jorge y hace una semana platicando de negocios me dijo que le gusto, me lo dijo de frente. Él sabe que estoy en un proceso y tiempo al tiempo, ahorita enfocarnos a dos proyectos que estamos haciendo juntos para apoyar a la comunidad”, agregó la hija de la desaparecida “Diva de la banda”.

La intérprete también aclaró que se encuentra muy dolida por la situación que atraviesa. “Quiero aclarar que no fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación y por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy muy fuerte y me duele que quieran voltear las cosas (…) No fui infiel, eso no es cierto y eso lo sabe. Fui muy buena esposa, yo quería que funcionara mi relación, nunca me case para divorciarme, hice todo lo posible e imposible para que funcionara este matrimonio. Tengo más de un mes separada, Lorenzo no tiene mi número y nos contactamos por email, lo quiero muchísimo”, apuntó.

En una entrevista con otro famoso programa, el exvocalista de la Original Banda El Limón reveló que su aún esposa lo ayudó cuando pasaba por momentos muy oscuros en su vida. “Pasé momentos muy oscuros, de suicidio, de cosas muy oscuras, depresión, ansiedad, rencor odio, ira hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera. (Fue) años atrás que todo se estaba derrumbando, yo creo que empezó con el fallecimiento de mi papá, cosas de negocios, cosas de mi carrera, cosas legales, cosas con mi ex… o sea era todo, como que '¿Qué está pasando?”.

“Si no fuera por ella no sé dónde estuviera, yo ya no podía, ya me estaba ahogando y ella estuvo ahí por mí y estoy agradecido por siempre con ella por eso, porque ella fue mi luz, ha sido mi luz siempre. Yo creo que a lo mejor para ella era demasiado, era mucho, ¿no? pero una pareja es lo que haces, a veces hay buenas y a veces hay malas y a veces te caes”, añadió el intérprete.

Lorenzo fue cuestionado sobre las imágenes difundidas de Chiquis con el empresario Mr. Tempo, a lo que él muy tranquilo respondió: “Le pregunté y ella dijo que no, que los medios. Que no era cierto, que los medios estaban inventando. Y le pregunté a él y dijo que no. Por medio de Instagram, como hombres, como caballeros; no hay nada de qué estar peleando, no hay tiempo, somos adultos y si no quieres estar conmigo, yo me voy y les deseo lo mejor del mundo de corazón. Y lo que empieza mal, acaba mal y (Jorge) me dijo que no (tenían una relación), que le preguntara a ella, en lugar de decir que ‘no’, ¿verdad?”.

Tras las declaraciones de amor de Lorenzo, Chiquis fue cuestionada sobre su situación sentimental actual por una cadena estadounidense para hispanos, a lo que la hija de Jenni Rivera respondió: “Es desafortunado, es triste. Algo que yo no quería, es algo que estoy viviendo, es algo que está ocurriendo y tengo que lidiar con eso... pero es muy difícil y no se lo deseo a nadie”.

Sobre su encuentro con Mr. Tempo (por el cual ha recibido cientos de críticas), la intérprete explicó: “No sé, cada quien, aunque no queramos las cosas salen a la luz. Cada quien, no quiero opinar, no quiero hablar más de este tema. Ahorita lo importante es seguir trabajando, enfocarnos en lo positivo y no más”.