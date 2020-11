FOTOS. Elisa Vicedo se vuelve a enfrentar con su pasado. Su proceso contra Eduardo Carabajal por agresión retomó su curso.

Checa estas imágenes de la guapa actriz y entérate lo que ha sucedido con la demanda que interpuso por agresión en contra de Eduardo Carabajal.

Luego de que Elisa Vicedo denunciara a Eduardo Carabajal por haberla golpeado; hace dos años, una jueza pospuso todo su caso, el cual hace un mes se retomó.

Entonces Elisa debió enfrentarse nuevamente con su pasado y la dolorosa experiencia que vivió y de la que tras no recibir respuesta de las autoridades, decidió irse de su país para radicar en Vancouver.

Desde allá nos enlazamos con la actriz, quien nos contó que los abogados de Carabajal hicieron una propuesta para no continuar con el proceso y entonces llegar a una audiencia intermedia, que es el paso siguiente.

350 mil pesos por daños y una disculpa con lo que él quiera decir sobre el caso, es lo que los abogados del actor ofrecieron para no llegar a una audiencia intermedia. En caso de negativa, pedirían nuevamente la suspensión del proceso y se volvería a amparar.

La respuesta de Vicedo y sus abogados, fue una contraoferta que incluye cubrir los gastos del hospital por las agresiones sufridas, que suman alrededor de 700 mil pesos, además de una disculpa pública en donde él acepte que la acosó, la amenazó, la golpeó y difamó su imagen.

Sin embargo, Elisa está segura que Eduardo Carabajal no aceptará la contrapropuesta porque no le conviene. Supone que lo que sigue es que él pida la suspensión del proceso y si el juez dice la negara, seguirán a la audiencia intermedia.

Pero no es la única denuncia que Elisa Vicedo hizo, poco después interpuso una demanda por violación, que no procedió porque una magistrada argumentó que se denunció dos años después de que pasaron los hechos; a pesar de que hay pruebas psicológicas que corroboran que la actriz sufrió una agresión sexual de Carabajal. Ahora cree que nuevamente no procederá.

Elisa Vicedo está en espera de la respuesta a la contrapropuesta que hicieron sus abogados a Eduardo Carabajal; pero dejó claro que no es la única mujer que ha sido víctima del actor e incluso, hay una actriz que también levantó una denuncia por violación.

Estaremos al pendiente de lo que suceda en el caso de Elisa Vicedo contra Eduardo Carabajal.