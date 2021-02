Lupita Castro acusa a Vicente Fernández de abuso sexual cuando tenía 17 años. En FOTOS te contamos sus declaraciones.

Lupita Castro confesó que Vicente Fernández abuso sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Dijo que el cantante la había acosado durante muchos años y quiso hablar pero la censuraron. Te contamos los detalles...

Lupita Castro afirma que Vicente Fernández la violó.

“Chente” está en medio de tremendo escándalo ya que se tomó una foto con algunas jóvenes y a una de ellas le tocó el seno. Después de esto, Lupita Castro confesó abuso sexual por parte de Vicente, aseguró que no lo había contado antes por miedo. ¡Esto pasó cuando ella tenía 17 años! “Abusó sexualmente de mí. Es fuerte pero es cierto. Era menor de edad”. Dijo Lupita.

Agregó: “Me conoció en la posada de ‘Siempre en Domingo’ y ahí él me sacó de la fila porque era lógico. Los más famosos estaban enfrente y los menos famosos en medio, llegó y me agarró del brazo, vente conmigo para enfrente, le dije no puedo porque vengo con mi hermana, me tomó del brazo y me llevaron”. Lupita dijo que Vicente conocía a sus papás y habló con ellos para que ella pudiera trabajar con él. “Al principio se portó muy amable, se ganó la confianza y ya después todo se transformó". Afirmó Castro.

"Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a cenar entonces me dijo: ‘¿quieres una bebida?’, le dije ‘no’, entonces él, ‘sí anda, vamos a tomar’, yo no sé pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo. Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?”. ¡Qué fuerte declaración y acontecimiento!

Con lágrimas en los ojos, Lupita continuó dando su versión: “Es muy fuerte, lo he llevado por muchos años y ya no puedo más. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe. En México no se denuncia por miedo pero por el COVID dije, puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro”.

Terminó su desgarradora historia diciendo: "¿Por qué fui tu presa? Porque no sabía defenderme. No fue mi culpa, tenías 20 años más que yo”.

Hasta el momento Vicente no ha dado ninguna declaración al respecto, pero estamos a la espera de que lo haga pronto. Te estaremos dando todos los detalles. Mientras, su hijo Vicente Fernández Junior, dijo que las personas que lo acusan, solo quieren sacar publicidad.