Conoce en fotos a Stephanie Valenzuela, la modelo peruana víctima de las agresiones de Eleazar Gómez.

Hasta la semana pasada el nombre de Stephanie Valenzuela era de bajo perfil, desafortunadamente tuvo que vivir un episodio de violencia doméstica para que México entero la conociera.

Para los que aún no la conocen aquí un breve resumen de su vida.

Stephanie Valenzuela es oriunda de Arequipa, Perú, y llegó a este mundo el 20 de febrero de 1990.

Desde que era una niña sintió una gran atracción por los reflectores, razón que la llevó a participar en concursos como Miss Chiquitita y Minitopmodel, en los que obtuvo el primer lugar.

Pese a que su talento le dejaba ver que podía llegar muy lejos nunca abandonó sus estudios, aunque no los concluyó, y llegó hasta el séptimo semestre de Arquitectura, pero a cambió cumplió otro sueño, ser conductora de televisión, no en su país, sino en Bolivia.

Su talento, carisma y sed de triunfo la llevaron en 2014 a buscar nuevas oportunidades de trabajo, ahora en México, país que la ha cobijado hasta entonces.

Hace dos años, en 2018, Stephanie Valenzuela incursionó en la industria musical bajo el género del reguetón.

La sensualidad que la peruana derrocha en su cuenta de Instagram la ha llevado a acumular más de 2 millones de seguidores.

Y es a través de esta misma red social que ha dejado ver el respeto que le tiene a su cuerpo, por lo que ha aconsejado no dejarse maltratar, situación que en este momento la tiene luchando en un tribunal de la Ciudad de México en contra del que hasta hace unos días era su novio, Eleazar Gómez.

Hasta el momento se sabe que Stephanie Valenzuela fue víctima de su novio en su propio departamento después de haber tenido una cena romántica.