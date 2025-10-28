inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
¡Así aplaudió Galilea Montijo que Belinda alzara la voz por lo del libro de Lupillo Rivera!

Ventaneando
TV Azteca

Galilea Montijo aplaude la valentía de Belinda de alzar la voz tras lo que reveló Lupillo Rivera en su reciente libro sobre el supuesto romance que habrían vivido. Además, compartió detalles sobre el buen momento que atraviesa con su actual pareja.

