"¡Se me apachurra el corazón!”, Geraldine Bazán revela que una de sus hijas podría irse a estudiar al extranjero

¿La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, se va al extranjero? Así respondió la actriz sobre sus hijas, quienes podrían irse a estudiar al extranjero.

¿La hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, se va al extranjero? Así respondió geraldine sobre sus hijas adolescentes quienes podrían irse a estudiar al extranjero. Además, reveló los talentos y planes que tienen sus hijas para su futuro profesional.

