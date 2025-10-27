inklusion logo Sitio accesible
"¡No tiene ni sustento ni esencia!”, Gerardo Quiroz responde a los señalamientos de la familia de Nicandro Díaz

TV Azteca

Luego del comunicado emitido por la familia de Nicandro Díaz, donde señala que habría cometido supuestas irregularidades Gerardo Quiroz, el actor reaccionó y dejó entrever que sí podría tomar acciones legales como respuesta a los señalamientos.

