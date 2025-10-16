"¡Me comprometo a no descansar hasta que esté en la cárcel!”, Gerardo Rincón habla del nuevo pleito legal contra Francisco Cantú

Gerardo Rincón, abogado de la hija de Dulce, en la denuncia contra Francisco Cantú, asumirá la defensa de Isis Ceja, quien acusa a Cantú de manipularla, acosarla, amenazarla, extorsionarla y poner en riesgo su familia. Así detalló el caso el abogado Gerardo Rincón.