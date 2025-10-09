"¡La justicia no tiene género!”, Gustavo Loza presenta una película años después de haber sido señalado por presunto abuso
Karla Souza destapó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un ‘nombre que no reveló'; ahora, Gustavo Loza presentó una película ‘catártica’ para cerrar a aquella complicada etapa.
TV Azteca
Durante el auge del movimiento Me Too, Karla Souza destapó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un ‘nombre que no reveló'; sin embargo, Gustavo Loza habría sido incriminado directamente por una televisora. Siete años después, Loza presentó una película con la que haría catarsis para poner candado a aquella complicada etapa.
