¿Documental del 90’s Pop Tour? Ari Borovoy se pronunció al respecto en la ceremonia de la SACM

Durante la reciente celebración de la SACM y tras la polémica que se desató por los nombres de JNS y Jeans, Ari Borovoy respondió a los cuestionamientos por la mediática disputa. Además, habló sobre la posibilidad de trabajar sobre un documental del 90’s Pop Tour y no cerró la puerta a seguir trabajando con grandes talentos como Lupita D’Alessio. ¿Habrá regreso de la ‘Leona’?