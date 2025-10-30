inklusion logo Sitio accesible
“No se muere quien no se olvida”, hermana de Octavio Ocaña le monta un altar en el lugar que falleció

Mientras la mamá de Octavio Ocaña revela el mal momento que atraviesa la familia, la hermana del fallecido actor le montó un altar en el lugar donde falleció.

Tras el lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, su familia está ‘fracturada'; así lo reveló Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio. Además de contar sobre el mal momento que atraviesa la familia, la madre del fallecido actor contó un sueño que tuvo con su hijo. ¿Le habrá tratado de enviar un mensaje? Mientras tanto, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, improvisó una ofrenda de Día de Muertos en el lugar donde falleció.

