“No se muere quien no se olvida”, hermana de Octavio Ocaña le monta un altar en el lugar que falleció

Tras el lamentable fallecimiento de Octavio Ocaña, su familia está ‘fracturada'; así lo reveló Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio. Además de contar sobre el mal momento que atraviesa la familia, la madre del fallecido actor contó un sueño que tuvo con su hijo. ¿Le habrá tratado de enviar un mensaje? Mientras tanto, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, improvisó una ofrenda de Día de Muertos en el lugar donde falleció.