El mood más cariñoso de Fabiola Campomanes: ¡así le deseó un feliz cumpleaños a su hija en La Granja VIP!

Fabiola Campomanes protagonizó un emotivo momento en pleno gimnasio de La Granja VIP que enterneció a todos sus seguidores... ¡su hija cumplió años este 30 de octubre y le dedicó unas palabras repletas de sentimiento y amor en medio de todas las tensiones que se desataron tras la Asamblea!

¡Manola y Eleazar acaparan votos y Adame suelta ‘bombazos’ en La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Manola y Eleazar ‘cacharon’ los votos en La Asamblea de La Granja VIP, donde Adame no dudó en soltar ‘bombazos’. ¡Todos los detalles en Ordeñando el Chisme!

¿Qué mensaje le dedicó Fabiola Campomanes a su hija por su cumpleaños?

Acompañada de "El Patrón", quien aprovechó un descanso para ejercitarse en el gimnasio de La Granja VIP , Fabiola Campomanes recordó que su hija Sofy, al igual que Kim Shantal, cumplió años este 30 de octubre y por ello le dedicó unas palabras para demostrar que ella siempre está en su corazón.

"Sofy es esa persona que vino hace 33 años a cambiar mi vida y la cambió para bien, toda esa tristeza que yo pude haber sentido antes en mi vida ella vino a transformarla en el amor más bonito que he conocido en esta tierra, todos los días me haces sentir la mujer más feliz y orgullosa y ella me ha hecho una mejor persona, la amo y espero que se divierta, que disfrute y que tire la casa por la ventana, que haga una súper fiesta", declaró.

Además del mensaje, Campomanes también le pidió a su equipo digital que armara una publicación con fotos para conmemorar esta fecha tan importante para ella:

"Andy, tú que te encargas de mis redes sociales, busca una foto de mi Sofy donde se vea súper espectacular y otra donde esté conmigo", encargó Fabiola.

En este momento, los granjeros están concentrados totalmente en la actividad de temporada por excelencia: ¡la elaboración de pan de muerto! En medio de dudas, risas y hasta errores, las celebridades pusieron a prueba su talento para la repostería antes del Duelo de Salvación de este jueves.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

