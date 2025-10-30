inklusion logo Sitio accesible
¡Alex Fernández asegura que su hija será la ‘sucesora’ de Vicente Fernández!

Alejandro Fernández planea grabar una canción con todos sus hijos, así lo reveló Alex Fernández, quien aseguró que Vicente Fernández ya tendría ‘sucesora’.

TV Azteca

Alejandro Fernández planea grabar una canción con todos sus hijos, así lo reveló Alex Fernández, su primogénito. Además, aseguró que ya están listos para honrar la memoria del patriarca, Vicente Fernández, quien ya tendría ‘sucesora’. Aquí los detalles.

