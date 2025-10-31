Estos son los 2 balnearios más bonitos de San Miguel de Allende: ¿cuánto cuesta entrar?

Uno de los sitios turísticos por excelencia es San Miguel de Allende. Su belleza incluso es conocida a nivel mundial. Sin embargo, no es un espacio conocido por sus balnearios, pero aquí se te ofrecen dos oportunidades sumamente atractivas si eres de la zona o si te animas a ir desde otra zona del país.

Así es como la contingencia sanitaria ha impactado al turismo en la CDMX. [VIDEO] Derivado de la contingencia sanitaria las consecuencias en el sector turístico han sido impactantes; Jorge Garralda platico acerca de esto con Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo en la Ciudad de México.

Te puede interesar - ¿Qué zona es más bonita? ¿San Miguel de Allende o Guanajuato?

Te puede interesar - ¿Cuál es el balneario más bonito de Hidalgo, según la IA?

¿Cuáles son los 2 balnearios más bonitos de San Miguel de Allende?

Guanajuato tiene fama por muchas cosas, sin embargo este pueblo le ha dado relevancia mundial. Por ello, estos dos balnearios podrían convencer a los visitantes para vivir la experiencia completa, situación que genera esta guía para adentrarte en La Gruta Spa o en su defecto en Escondido Place. Estos son lugares con especialidad en aguas termales.

La Gruta Space - Esta es la opción más popular, la cual cuenta con una alberca interior espectacular. Se pueden encontrar grandes espacios verdes, un ambiente espectacular y albercas externas de diferentes temperaturas. Aquí el costo de entrada se registra en alrededor de 150 pesos.

Esta es la opción más popular, la cual cuenta con una alberca interior espectacular. Se pueden encontrar grandes espacios verdes, un ambiente espectacular y albercas externas de diferentes temperaturas. Aquí el costo de entrada Escondido Place - Mientras que la segunda opción se trata de un sitio que tiene como diferencia unos kilómetros y su estilo de albercas de agua termal que parecen cenotes-cuevas. Se entiende que es un espacio más íntimo y más “natural” con sus albercas semi techadas con piedra. El costo de entrada a este lugar se reporta en 300 pesos.

¿Es cierto que San Miguel de Allende no es un pueblo mágico?

Pese a su fama de talla internacional, este sitio dejó de ser pueblo mágico desde el 2008. Y esto se debe a que la UNESCO la proclamó Ciudad Patrimonio de la Humanidad, situación que puso a este destino turístico en un estatus más alto y por lo tanto ya no formó parte del programa de pueblos mágicos.

Sin embargo, es muy común que las personas sigan asociando pueblo mágico con patrimonio de la humanidad, aunque son cosas distintas.