¿También pinta? La hija mayor de Pepe Aguilar revela otros dotes artísticos de su padre
Aneliz Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar, reveló que Pepe Aguilar tiene talento para pintar. ¿Será que veremos a la joven artista en los escenarios?
TV Azteca
Aneliz Aguilar, la hija mayor de Pepe Aguilar, acudió a una feria de arte en Monterrey. Entre otras cosas, contó cómo su familia le ha apoyado en su carrera y reveló que Pepe Aguilar tiene talento para pintar. ¿Le gustaría subirse al escenario? Así contestó la joven artista.
