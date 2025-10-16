inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Cumplió su sueño de reportera? Isabel Lascurain sorprende en Malinche

Luego de que las integrantes de Pandora se lucieran como invitadas en el musical de Malinche, Isabel Lascurain mostró sus dotes como reportera. ¡Aquí los detalles!

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que las integrantes de Pandora se lucieran como invitadas en el musical de Malinche, Isabel Lascurain mostró sus dotes como reportera y nos regaló hilarantes momentos. ¿Que opinan las Pandora de La Trinidad del Pop? ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×