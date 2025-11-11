inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡Ya ganó el corazón de muchos mexicanos!”, Itatí Cantoral reacciona a lo de Fátima Bosch y envía mensaje a Angélica Vale

Antes de pronunciarse sobre la polémica que vivió Fátima Bosch en Miss Universo, Itatí Cantoral reaccionó a la demanda de divorcio que enfrenta Angélica Vale.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Antes de pronunciarse sobre la polémica que vivió Fátima Bosch en Miss Universo, Itatí Cantoral reaccionó a la demanda de divorcio que enfrenta Angélica Vale enviándole sus mejores deseos para que salga adelante.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×