Jonás Cuarón presenta su nueva cinta, “Campeón Gabacho” en Ventaneando: de qué trata
Jonás Cuarón se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre el estreno de su nueva cinta, “Campeón Gabacho”. Aquí los detalles.
¡En Ventaneando estamos de manteles largos! Esta tarde recibimos al cineasta Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón; quien nos cuenta sobre su nueva película: “Campeón Gabacho”, la cual lleva la migración a la gran pantalla. La cinta está protagonizada por Juan Daniel García Treviño. Aquí te compartimos todos los detalles.