“Yo tenía todas estas cosas bloqueadas”; Ana Claudia Talancón descubrió que sufrió diversos tipos de abuso en su niñez

Ana Claudia Talancón revela que descubrió haber sido víctima de diversos tipos de abuso a lo largo de su niñez. Tal hallazgo lo hizo a través de sus sesiones de terapia: “De muchas cosas ya no me acordaba (..) Yo tenía todas estas cosas bloqueadas”; aseguró. Ana Claudia Talancón forma parte de la puesta en escena El Exorcista.