“Yo tengo mi dinero”; José Eduardo Derbez reacciona al testamento de su madre, Victoria Ruffo
Luego de que Victoria Ruffo diera a conocer que ya tenía hecho su testamento, José Eduardo Derbez reacciona al respecto.
Tras su reciente hospitalización, Victoria Ruffo reveló que ya cuenta con sus testamento, aunque compartió que aún no había decidido qué porcentaje de la herencia le dejaría a cada uno de sus tres hijos. Días después de sus declaraciones, José Eduardo Derbez reacciona y señala: “Yo tengo mi trabajo y tengo mi dinero”. El actor y comediante aprovechó nuestro lente para lamentar la situación que se vive entre Maribel Guardia e Imelda Garza y la teoría que apunta al papel de Tuñón en la muerte de Julián Figueroa.