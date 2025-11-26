inklusion logo Sitio accesible
¡¿Se retira?! Julio Preciado habla del altercado con la aerolínea y de su retiro

Julio Preciado rompió el silencio: habló del reciente altercado que protagonizó con una aerolínea luego de que su vuelo se retrasara 10 horas y de su retiro.

Julio Preciado rompió el silencio y habló del reciente altercado que protagonizó con una aerolínea luego de que su vuelo se retrasara 10 horas. ¿Cómo se arregló el cantante con la aerolínea? Así lo contó el mismo Julio Preciado antes de hablar de su actual estado de salud y de su retiro.

