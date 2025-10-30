inklusion logo Sitio accesible
¿Habrá colaboración con Ángela Aguilar? Julión Álvarez responde a los rumores

Julión Álvarez reveló detalles del reciente encuentro que sostuvo con Christian Nodal y Ángela Aguilar y fue cuestionado sobre una posible colaboración.

En exclusiva para Ventaneando, Julión Álvarez reveló detalles del reciente encuentro que sostuvo con Christian Nodal y Ángela Aguilar, a quien asegura, no tenía el gusto de conocer. Además, fue cuestionado sobre una posible colaboración y así respondió.

