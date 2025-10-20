inklusion logo Sitio accesible
Luego de tres exitosos años, Lagunilla Mi Barrio da su última función

Tras exitosos años en cartelera, Lagunilla Mi Barrio se despide de los escenarios. Ariel Miramontes y Freddy Ortega compartieron sus impresiones para Ventaneando.

