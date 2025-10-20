Luego de tres exitosos años, Lagunilla Mi Barrio da su última función
Luego de tres años de éxito en cartelera, Lagunilla Mi Barrio se despide de los escenarios. Ariel Miramontes y Freddy Ortega compartieron sus impresiones para las cámaras de Ventaneando. Durante la última función del musical, recordaron a Daniel Bisogno. Aquí las emotivas imágenes.
