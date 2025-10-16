¡Laura Pausini sorprende en cantabar y anuncia fechas para México en 2026!
Además de emocionar a sus seguidores anunciando tres conciertos en México para 2026, Laura Pausini sorprendió al aparecer en un catabar. ¡Aquí los detalles!
Luego de presentar en México su nueva gira mundial y su versión de “Mi historia entre tus dedos”, Laura Pausini presumió las habilidades artísticas de su hija, quien a su corta edad ya toca varios instrumentos musicales. Además, anunció tres conciertos en México para mayo 2026. ¡Ojo a lo que se vivió en el cantabar!
