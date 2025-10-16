inklusion logo Sitio accesible
¡Laura Pausini sorprende en cantabar y anuncia fechas para México en 2026!

Además de emocionar a sus seguidores anunciando tres conciertos en México para 2026, Laura Pausini sorprendió al aparecer en un catabar. ¡Aquí los detalles!

TV Azteca

Luego de presentar en México su nueva gira mundial y su versión de “Mi historia entre tus dedos”, Laura Pausini presumió las habilidades artísticas de su hija, quien a su corta edad ya toca varios instrumentos musicales. Además, anunció tres conciertos en México para mayo 2026. ¡Ojo a lo que se vivió en el cantabar!

