“Aprendía a no tener expectativas”; Leonardo Aguilar se sincera sobre su concierto semivacío en Guadalajara

Leonardo Aguilar quiere ser conocido por su voz y no por su apellido. Tras presentarse ante una arena semivacía en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, el cantante aseguró que no toma esto como una derrota sino como una motivación y admitió que su apellido no es sinónimo de éxito en el mundo de la música: “¿Qué hacemos? Trabajar”.