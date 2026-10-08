“Fue una pérdida muy dolorosa”; Leonardo García confirma la causa de muerte de su amigo Jorge Kahwagi
Leonardo García comparte que habló con Jorge Kahwagi 15 días antes de su lamentable partida y confirma la causa de muerte del exboxeador para Ventaneando.
Las cámaras de Ventaneando hablaron con Leonardo García, quien nos compartió un poco sobre su amistad con Luis Miguel. El artista también lamentó la reciente partida de su amigo Jorge Kahwagi, con quien habló hace tan sólo 15 días, y confirma que la causa de su muerte fue un derrame y seguido de un paro cardíaco.