Confirmado: ¡Mentiras All-Stars llegará a Las Vegas!

Alejandro Gou respalda a los integrantes de Timbiriche tras pronunciarse contra la serie biográfica del grupo, la cual no fue autorizada por ninguno de los miembros de la agrupación. El productor aprovechó nuestro lente para confirmar que la obra “Mentiras All-Stars”, protagonizada por Belinda, Danna y Mariana Treviño, pronto llegará a Las Vegas, Nevada. Aquí los detalles.