Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Julio Camejo se siente TRAICIONADO por Kunno y revela por qué lo sacaron del grupo de Manelyk

El actor explicó por qué lo corrieron del grupo de Manelyk luego de lo que sucedió en la Asamblea del miércoles

Julio Camejo fue corrido del grupo comandado por Manelyk González luego de la Asamblea del miércoles 7 de octubre. El actor explicó que se sintió traicionado por Kunno, a quien defendió desde el inicio del reality. Sin embargo, sus relaciones externas a la alianza provocaron que su grupo deje de confiar en él, razón por la que fue echado y ahora mismo está analizando pasar hacia el bando de Niurka.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Julio Camejo Kunno

Videos