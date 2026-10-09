Julio Camejo se siente TRAICIONADO por Kunno y revela por qué lo sacaron del grupo de Manelyk

Julio Camejo fue corrido del grupo comandado por Manelyk González luego de la Asamblea del miércoles 7 de octubre. El actor explicó que se sintió traicionado por Kunno, a quien defendió desde el inicio del reality. Sin embargo, sus relaciones externas a la alianza provocaron que su grupo deje de confiar en él, razón por la que fue echado y ahora mismo está analizando pasar hacia el bando de Niurka.