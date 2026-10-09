Julio Camejo se siente TRAICIONADO por Kunno y revela por qué lo sacaron del grupo de Manelyk
El actor explicó por qué lo corrieron del grupo de Manelyk luego de lo que sucedió en la Asamblea del miércoles
Julio Camejo fue corrido del grupo comandado por Manelyk González luego de la Asamblea del miércoles 7 de octubre. El actor explicó que se sintió traicionado por Kunno, a quien defendió desde el inicio del reality. Sin embargo, sus relaciones externas a la alianza provocaron que su grupo deje de confiar en él, razón por la que fue echado y ahora mismo está analizando pasar hacia el bando de Niurka.