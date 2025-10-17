inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡No me llegó la invitación!”, Lidia Ávila revela por qué no participará en la nueva faceta del 90’s Pop Tour con sus excompañeros de OV7

A poco tiempo del inicio de la nueva faceta del 90’s Pop Tour, Lidia Ávila reveló que no fue invitada a colaborar con sus excompañeros de OV7, a quienes considera “una familia”.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

A poco tiempo del inicio de la nueva faceta del 90’s Pop Tour, Lidia Ávila reveló que no fue invitada a colaborar con sus excompañeros de OV7, a quienes les desea lo mejor. Entre otras cosas, habló de la ‘fractura’ que habría sufrido la agrupación, a quienes aún considera como una familia.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×