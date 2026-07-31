¡Lágrimas y gritos! Michelle explota contra Carmen y tienen FUERTE PELEA en MasterChef 24/7

Parece que las emociones en MasterChef 24/7 están superando a Michelle, quien lleva varios días desanimada y peleando con sus amigos. Esta vez, tuvo un fuerte pleito con Carmen, a quien le reclamó haberle metido la idea de que Daniela y Lancer se estaban burlando de ella, pues siente que la que realmente se ríe de lo que le pasa es ella y no tiene consideración por sus sentimientos.

