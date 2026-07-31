Resumen del miércoles 29 de julio: ¡Revive el miércoles de batallas por equipos en MasterChef 24/7!

Revive el miércoles de batallas por equipos en MasterChef 24/7, una jornada llena de intensidad donde dos equipos dejaron todo en la cocina para demostrar quién tenía la mejor técnica y coordinación. Entre la presión del reloj, la exigencia de los chefs y el calor de los sartenes, cada decisión fue determinante para el resultado del reto. La competencia elevó su nivel y dejó momentos inolvidables, confirmando que, en la cocina más famosa de México, son los platillos los que hablan por los cocineros.