“Empecé a tomar mucho después de su muerte”, Lupillo Rivera comparte cómo vivió la pérdida de Jenni Rivera

En exclusiva para Ventaneando, Lupillo Rivera relata con detalles la depresión que vivió tras la noticia de la muerte de su hermana, Jenni Rivera.

En exclusiva para Ventaneando, Lupillo Rivera relata con detalles cómo vivió la noticia de la muerte de su hermana, Jenni Rivera. Además, comparte que sufrió una fuerte depresión que superó gracias a la música y a colaboradores cercanos.

