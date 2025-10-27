“Empecé a tomar mucho después de su muerte”, Lupillo Rivera comparte cómo vivió la pérdida de Jenni Rivera
En exclusiva para Ventaneando, Lupillo Rivera relata con detalles cómo vivió la noticia de la muerte de su hermana, Jenni Rivera. Además, comparte que sufrió una fuerte depresión que superó gracias a la música y a colaboradores cercanos.
