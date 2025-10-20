inklusion logo Sitio accesible
¿Se deslinda de responsabilidades? Lupillo Rivera habría perdido un celular con pruebas de su relación amorosa con Belinda

Los abogados de Lupillo Rivera confirman que el cantante de regional habría perdido un teléfono celular con materiales que probarían su relación con Belinda.

En medio de la polémica que se desató con Belinda por ventilar intimidades de su supuesta relación, los abogados de Lupillo Rivera confirman que el cantante de regional habría perdido un teléfono celular en el que guardaba mensajes y materiales que darían cuenta de su relación amorosa con Belinda. Así explicaron los detalles los abogados del cantante.

