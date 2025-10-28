¡Su primera hija le salvó la vida! Lupillo Rivera se sincera con Pati Chapoy y revela impactantes anécdotas
Lupillo Rivera reveló en exclusiva que estuvo muy cerca de hacer justicia por propia mano contra el abusador de su hermana y sus sobrinas. ¿Qué lo impidió?
TV Azteca
Lupillo Rivera reveló, en exclusiva para Paty Chapoy, que estuvo muy cerca de hacer justicia por propia mano contra el abusador de su hermana y sus sobrinas. ¿Qué lo impidió? Por otra parte, contó la anécdota del momento en que su primera hija le salvó la vida. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO