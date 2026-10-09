“Este es un milagro”; Lupita Ferrer rompe en llanto al visitar la Basílica de Guadalupe
La primera actriz venezolana, Lupita Ferrer, rompe en llanto al visitar la Basílica de Guadalupe, y nos cuenta el siguiente paso que le gustaría dar en su carrera.
Durante su más reciente visita a México, Lupita Ferrer no dudó en acudir a la Basílica de Guadalupe. La primera actriz venezolana no pudo evitar romper en llanto al mostrar su devoción por la Virgen de Guadalupe. Posteriormente, nos reveló que le encantaría incursionar en el mundo de las series.